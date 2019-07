Acht Religionen unter einem Dach

Auch Vizerektorin Grosser sieht in der Glaubensvielfalt des Hauses „eigentlich nur Vorteile. Wir lernen voneinander und miteinander. Und wir lernen das Eingehen auf Minderheiten“.

Schwierigkeiten gebe es höchstens aus organisatorischen Gründen. So müssen zum Teil kleine Religionsgruppen in Seminargruppen zusammengefasst werden, um den religionspädagogischen Unterricht überhaupt zu ermöglichen. Aber auch die männlichen Studierenden – sie machen nur etwa 10 Prozent pro Jahrgang aus – werden zum Teil zusammengefasst. „Dadurch sind sie keine Exoten, das stärkt das Selbstbild und das Berufsbild“, sagt Grosser.

Die Klasse, in der wir heute zu Gast sind, ist so eine „Männergruppe“. Aber selbst hier sind Männer in der Minderheit. Nur sieben Prozent der Volksschullehrer sind männlich. Darum versucht man an der KPH auch verstärkt, Männer für den Beruf zu gewinnen.