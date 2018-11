Wertestudie: Die große Mehrheit der Österreicher glaubt an Gott

Dass sich die Religiosität verändert, hat viele Gründe. „Unsere Gesellschaft wird durch Zuwanderung vielfältiger: Neben Katholiken gibt es Orthodoxe, Protestanten oder Muslime. Auch die Zahl der Konfessionslosen steigt – manche glauben an Gott, manche sind Atheisten. Sie alle sorgen dafür, dass Pluralität und verschiedene Formen der Religiosität zusehends normal werden.“ Freilich „verdunste“ der Glaube auch: „Wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, verlieren sie auch die Übung und den Bezug zum Glauben.“ Wobei nicht jeder, der früher sonntags in den Gottesdienst ging, auch gläubig war: „Der Kirchgang war Teil der Tradition und der österreichischen Kultur. Genauso wie der Gang ins Wirtshaus danach.“

Interessant sei, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Menschen, die sich in ihrem Selbstverständnis als katholisch sehen, wieder zunehme. Die große Austrittswelle ist vorbei. „Die Menschen wenden sich der Kirche zu, weil sie identitätsstiftend ist. Mit dem Bekenntnis zur Kirche will man auch seine kulturelle Zugehörigkeit ausdrücken.“ Dass dazu gehören kann, sich von anderen, insbesondere von Muslimen, abzugrenzen, ist für die Theologin keine erfreuliche Entwicklung.