Wo Hunde ein letztes Zuhause voller Liebe finden

Doch nicht alle Tiere im „Tierreich“ wurden in ihrem früheren Leben misshandelt. Bei der 14-jährigen Gina konnte sich der Halter nicht mehr kümmern, sie kam ins Wiener Tierquartier, wurde dort depressiv, gab sich auf. Im Hospiz sei sie wieder aufgeblüht.

Möglich macht das ein Team von tierliebenden Menschen. Neben Neumanns Ehemann Robert helfen mehrere hauptamtliche Betreuerinnen sowie ehrenamtliche Unterstützer mit den Hunden.

„Die Tiere, die herkommen, erfahren teilweise erstmals, was ein gutes Hundeleben ausmacht“, ist Neumann überzeugt von ihrer Arbeit. Manchen hätte der Arzt nur noch zwei Wochen Lebenszeit gegeben, „die waren dann noch zwei Jahre bei uns, einfach, weil es ihnen hier gut geht“. Hier in Plank am Kamp würden die Tiere und ihre Persönlichkeiten wahrgenommen und individuell gepflegt, sagt Neumann.