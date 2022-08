Wildlinge in Krems: Wo sich Mamas vernetzen

Zinner erzählt, dass das Angebot „enorm gut ankommt“, so gut, dass es ab September eigene Räumlichkeiten in der Hohensteinstraße 68 gibt, dann aber unter dem Namen „Little and Me“ weitergemacht wird.

Zum angesprochenen Angebot gehören Workshops – etwa Erste Hilfe bei Kindernotfällen mit einer Notärztin, gewaltfreie Kommunikation oder zum Trotzalter. „Ich habe selbst eine Ausbildung als Tagesmutter gemacht und eine Weiterbildung in gewaltfreier Kommunikation. Und fest steht: Geht es einem selbst gut, kann man besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen“, erklärt die 34-Jährige.

Darum findet man bei Wildlinge bzw. Little and Me auch Aktivitäten – etwa Yoga oder Entspannung –, bei denen die Frauen alleine im Vordergrund stehen. Zusätzlich gibt es von Psychotherapeuten geleitete Selbsterfahrungsgruppen, bei denen etwa Kinderwunsch oder Sternenkinder Thema sind.

