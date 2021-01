Warten in der Wachau: Verliebt, verlobt, verschoben

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Heiratswillige Paare hatten es im vergangenen Corona-Jahr mit der Hochzeitsplanung nicht leicht – und das bleibt auch heuer so. Ein kleiner Trost: besonders „schöne“ Hochzeitstermine, die leicht zu merken sind, gibt es heuer nicht. Sowohl der 21.2.2021 als auch der 21.12.2021 stellen zwar eine lustige Zahlenkombination dar, liegen aber außerhalb der bevorzugten Hochzeitszeiten. Der KURIER hat sich bei beliebten Hochzeitslocations in der Wachau umgehört, wie der Ausblick für die kommende Saison ist.

Bei der Hochzeitsplanung startet man am besten mit dem Termin. In der Burgruine Aggstein (Bezirk Melk) würden Paare gerne ein Datum aus ihrer persönlichen Beziehungsgeschichte wählen – wie etwa das erste Treffen, sagt Christine Jäger, die Verantwortliche für Tourismus und Management der Burgruine Aggstein. Dort ist im Rittersaal Platz für 100 bis 150 Personen. „Eine Feier mit nur zehn Personen in so einem großen Saal würde etwas traurig wirken“, sagt Jäger. Daher fanden im Vorjahr auch nicht um die 20 Hochzeiten – wie normalerweise – sondern nur vier statt. Zwei Paare seien auf Nummer sicher gegangen und hätten ihre Hochzeit überhaupt gleich auf einen Termin im Jahr 2022 umgebucht, berichtet Jäger. Ersatztermine habe man für alle gefunden, sagt sie.