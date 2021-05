Wahlen: Bezirk Krems mit neuem Gemeindebund-Obmann

Pfeifer selbst bedankte sich bei seinen Funktionären für deren Freundschaft und Treue und wünschte seinem Nachfolger alles Gute für die zukünftigen Herausforderungen.

Mit kommunalen Einrichtungen durch die Krise

In seinem abschließenden politischen Referat äußerte sich Pressl über die aktuellen Geschehnisse in Land und Bund und sprach von den "Leistungen" der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Niederösterreich. „Die Corona-Krise hat nicht nur unser aller Leben auf den Kopf sondern auch die Partnerschaft von Land, Bezirk und Gemeinden unter Beweis gestellt. Es hat sich gezeigt, dass unsere kommunalen Einrichtungen, die jeder täglich braucht, einwandfrei funktioniert haben", so Pressl.