Frühling: Tipps für Ausflugsziele in der Wachau

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Von Hyazinthen über Tulpen bis Kirschbäume: Alles wächst und blüht und verwandelt die Wälder in ein Farbspektakel. Der Frühling lockt viele Menschen an die frische Luft, doch nach mehr als einem Jahr Pandemie kann es passieren, dass der gewohnte Spazierweg zum Inbegriff der Langeweile wird. Die Frühlingszeit könnte jedoch eine Chance sein, neue Dinge auszuprobieren und ein wenig Abwechslung in den Alltag zu bekommen. Die Wachau und Krems bieten dabei eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Marillenweg und Marillenknödel to go: Am Marillenerlebnisweg kommen nicht nur Marillen-Fans auf ihre Kosten. Ausgehend von der Dorfstraße 34 in Angern geht man ein bis zwei Stunden durch blühende Wälder und Felder. Für den Hunger zwischendurch gibt es beim Weingasthof Aufreiter Marillenknödel sowie pikante Knödel mit Fleisch oder Spinat. Mehr Informationen