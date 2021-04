Kremser Genussmarkt startet ab 8. Mai am Pfarrplatz

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Kremser Pfarrplatz war auch schon bisher der Ort für regionale Produkte und Treffpunkt der Kremserinnen und Kremser an Markttagen. Doch nun wird der Markt auf neue Beine gestellt. Unter dem Namen Genussmarkt sollen künftig doppelt so viele Anbieterinnen und Anbieter Platz finden.

Bereits ab 8. Mai werden rund 50 Produzentinnen und Produzenten aus Krems und Umgebung jeden Samstag ihre Spezialitäten vorstellen.