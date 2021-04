"Termine eingehalten": Guter Start für Kremser Landesimpfzentrum

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vergangenen Donnerstag nahm das Kremser Landesimpfzentrum in den Österreichhallen, eines von 20 in ganz Niederösterreich, erstmals den Betrieb auf. 24 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren an dem Donnerstag zwischen 12 und 20 Uhr im Einsatz, um die angemeldeten Personen gegen das Coronavirus zu impfen. Ein zweiter Impttag erfolgt noch diese Woche.

Kaum Wartezeiten

Vorab rechnete der Kremser Impfkoordinator Wolfgang Wiesinger damit, 120 Impfungen pro Stunde verteilen zu können. "Diesen Schnitt konnten wir auch fast halten", zog er nach dem ersten Betriebstag positive Bilanz.