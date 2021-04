Kremser Vize-Bürgermeister Krammer tritt überraschend zurück

Perspektiven

Mit seinem Rückzug aus der Politik würden sich auch für seine Nachfolge zeitgerecht Möglichkeiten und Perspektiven eröffnen, sagt Krammer.

Krammer wurde 2002 Stadtrat, leitete das Wirtschaftsressort und später auch das Finanzressort. In den vergangenen Jahren wurde die Innenstadt zu seinem Herzensanliegen. Er entwickelte auch die Neuaufstellung des Stadtmarketing Krems mit.

„Es war für mich eine Ehre und Auszeichnung, über so einen langen Zeitraum meine Heimatstadt mitgestalten zu dürfen“, so Krammer. "In Stunden der Sorge, wie zum Beispiel beim Jahrhunderthochwasser 2002. Und in Stunden der Freude wie bei der Grundsteinlegung zum Campus Krems 2003 oder der Eröffnung der Landesgalerie 2019."