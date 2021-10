Unklare Herkunftskennzeichnung soll durch Aktion Aufmerksamkeit erhalten

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bei vielen Produkten ist im Handel nach wie vor nicht klar, woher sie kommen. Oft sind die Angaben irreführend. Auch beim Apfelsaft. Die Landwirtschaftskammer NÖ macht daher auf dieses Thema immer wieder aufmerksam – dieses Mal tourt man mit Apfelpresse durchs Land.

Erste Station war Krems. Weitere Termine folgen in Mistelbach und Amstetten. „Klar ist, wo Österreich draufsteht, muss auch Österreich drinnen sein. Hier gibt es noch deutlichen Verbesserungsbedarf“, sagte dort Johannes Schmuckenschlager, Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident.