UHK Krems stellt in der kommenden Saison ein zweites Bundesliga-Team

In der spusuLiga, also Österreichs höchster Spielklasse, ist der UHK Krems seit Jahren Stammgast. 2019 wurden die Wachauer dort sogar Meister und schafften es auch in diesem Jahr bis in das Halbfinale, scheiterten dort aber an den Fivers aus Wien.

In der Zweiten Bundesliga, der spusuChallenge, waren die Kremser nicht vertreten. Die Spielgemeinschaft mit Langenlois spielte in den vergangenen Jahren in der Regionalliga. Das hat nun ein Ende: Mit dem Meistertitel in der Regionalliga gegen den UHC Gänserndorf steigt die SG Krems/Langenlois in die zweite Bundesliga auf und spielt im kommenden Jahr Seite an Seite mit UHC Hollabrunn, Union Korneuburg und den weiteren nö. Teams.