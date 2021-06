Ausstellung im Stadtzentrum: Krems durch Kinderaugen sehen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Wer in den kommenden Wochen durch die Kremser Altstadt schlendert, kann in den Auslagen der Geschäfte nicht nur sein nächstes Sommeroutfit entdecken, sondern auch bunte, vielfältige Kunstwerke.

Junge Künstlerinnen und Künstler

Genauso vielfältig wie die Ausführung der Bilder sind auch die Künstler dahinter. 250 Kinder von Kremser Bildungseinrichtungen nahmen heuer bereits zum 8. Mal am Projekt "Kinder und ihre Stadt teil, das heuer unter dem Thema "Werte (er)leben" stattfand.