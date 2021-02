UHK Krems kann Hauptrunde mit Sieg beenden

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Geburtstagskind Tobias Auß (feierte am 26. Februar seinen 21. Geburtstag) eröffnete die Partie gleich mit zwei Toren. Auch die Abwehr mit Ivan Budalić agierte sicher und nach einem Treffer von Gašper Hrastnik in der 10. Minute, stand es 1:5.

Die Linzer spielten eine starke Abwehr. Jakob Jochmann schloss die erste Halbzeit mit einem Siebenmeter zum 7:11 ab.

"Gut begonnen"

In der zweiten Halbzeit taten sich die Kremser ein wenig schwer. Die Oberösterreicher waren im Angriff sicher. „Wir haben die erste Halbzeit sehr gut begonnen. In der Zweiten haben wir uns aber schwer getan ins Spiel zu finden", analysierte Sebastian Feichtinger.

Die Gastgeber konnten in der 44. Minuten 15:15 ausgleichen. Die Kremser erholten sich aber wieder.

Nach zwei Paraden von Ivan Budalić, beförderte Oliver Nikic mit der Schlusssirene den Ball zum 20:25 Endstand ins Tor. Damit schließt der UHK die Hauptrunde mit einem Sieg ab.

"Nicht zufrieden"

„Ich bin heute mit der Leistung nicht zufrieden. Mit zwei Punkten war es ein guter Abschluss, wir haben aber heute nur das gemacht was wir machen mussten", blieb Ibish Thaqi vom UHK Krems aber kritisch.

Kommenden Dienstag geht es gleich im ÖHB-CUP weiter. Im Achtelfinale trifft der UHK in Trofaiach auf die BT Füchse Auto Pichler.