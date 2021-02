UHK Krems sichert sich Platz in der Bonusrunde

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Viel Zeit ist seit dem letzten Meistertitel vergangen. Aufgrund von Corona konnte die Saison 2020 bekanntlich nicht fertig gespielt werden. Was viele dabei vergessen, ist, dass der UHK Krems damit weiterhin der amtierende Meister ist. Auch wenn es bis zum Ende der Saison dann schon zwei Jahre her ist. Umso erfreulicher ist es für die Wachauer, dass es nach einem wackligen Saisonstart und einer durchwachsenen Spielzeit nun für die Bonusrunde gereicht hat. Und damit lebt weiterhin der Traum von der Titelverteidigung.

Perfekter Start

Fixiert haben die Kremser ihren Platz in der Bonusrunde mit einem 38:33-Sieg gegen HSG Graz am vergangenen Wochenende. Zudem kassierte Bärnbach/Köflach eine Niederlage – das Rezept für den sicheren Platz in der Post-Season. Und gegen Graz schafften die Kremser einen Start-Ziel-Sieg. Die Wachauer erwischten einen perfekten Start mit Treffern durch Gašper Hrastnik, Tobias Auß und Jakob Jochmann.

Bis zur 15. Spielminute spielten die Kremser eine 9:5-Führung heraus. Diese gab die Truppe von Ibish Thaqi auch bis zum Ende nicht mehr ab.

Mit 19:13 ging es in die Pause und auch im zweiten Durchgang hatte Krems das Zepter in der Hand und erhöhte zwischenzeitlich sogar auf 22:14. Den Grazern gelang es zwar, gegen Ende der Partie ein wenig aufzuholen, aber am 38:33-Sieg der Wachauer sollte dies dennoch nichts ändern.