22,4 Millionen Euro für Gemeinden im Bezirk Krems

Zwar wurde auf Bundes- und Landesebene der Schlachtplan gegen das Coronavirus entworfen, an vorderster Front wurde aber auf der Kommunalebene gekämpft. "Diese Krise ist nur gemeinsam auf allen Ebene zu bewältigen", ist der Gföhler Landtagsabgeordnete Josef Edlinger (ÖVP) sicher. "Ich habe großen Respekt vor den Bürgermeistern, die im letzten Jahr als Krisenmanager und erste Ansprechpartner eine wichtige Säule der Pandemiebekämpfung sind."

Gemeinden haben finanzielle Einbußen

Doch die Krise hat die Gemeinden selbst auch getroffen. Zwar würden die Rechnungsabschlüsse des vergangenen Jahres laut Edlinger noch laufen, doch Einbußen bei den Einnahmen aufgrund fehlender Kommunalsteuern und Ähnlichem, merke man auch bei der Investitionsbereitschaft.