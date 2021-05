Tischlerei Melk Kulturwerkstatt startet mit neuem Spielort und Programm

Erste Öffnungen

„Mit dem Projekt ‚Tischlerei goes Wachauarena‘ sind wir unter den ersten, die die Kulturszene in Niederösterreich wiedereröffnen. Wir fiebern dem Kulturstart entgegen und freuen uns, ein so großartiges Programm anbieten zu können, natürlich unter Einhaltung aller aktuellen Vorgaben“, so Matthias Dallinger, Kurator der Tischlerei Melk Kulturwerkstatt.

Alle Infos und Karten gibt es auf www.tischlereimelk.at oder im Büro der Wachau Kultur Melk.