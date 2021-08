Vor Kurzem verkündete das Zaubererpaar die wohl größten Neuigkeiten seiner bisherigen Karriere: Als erste Österreicher überhaupt konnten die beiden einen Vertrag ergattern für eine eigene fixe Show in Las Vegas – und zwar im renommierten Luxor Hotel.

500 Auftritte in einem Jahr

Ab 4. November geht es los, insgesamt 500 Shows umfasst der Vertrag des Magierduos. Zweimal am Tag, fünfmal in der Woche werden die beiden auf der Bühne stehen. „Ein Traum wird wahr. Wir freuen uns riesig auf dieses Abenteuer“, gesteht van Tass in einer Aussendung.

Die Niederösterreicher treten damit in die Fußstapfen von David Copperfield und anderen Entertainern wie Elvis Presley, The Rat Pack und Celine Dion.

Bevor es so weit ist, geben Thommy Ten und Amélie van Tass jedoch noch einige magische Heimspiele zum Besten. Am Sonntag, 29. August, wird in der Wiener Staatsoper gezaubert: „Für diesen exklusiven Auftritt haben wir ein eigenes Programm zusammengestellt. Wir haben uns auf die Suche nach der Magie in Wien gemacht. Die Stadt war vor allem im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ein regelrechter Magie-Hotspot. Diese Geschichte möchten wir den Besucherinnen und Besuchern in der Staatsoper näher bringen“, verraten „The Clairvoyants“.