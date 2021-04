Kremser Magierduo kommt mit neuer Show ins US-Fernsehen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Das österreichische Magieduo Thommy Ten und Amélie van Tass bekommt eine eigene Show im US-Fernsehen. So standen sie vergangene Woche in Los Angeles für die Sender CW und CBS vor der Kamera, um fünf Teile der Serie "Masters of Illusion" zu drehen. Eine Ausstrahlung ist zu Weihnachten geplant.