Krems: Wiener Straße wird saniert

In der Stadt Krems sind derzeit einige Baustellen im Gange. Etwa auf der Ringstraße, wo der Kanal saniert wird. Nach den Osterfeiertagen sind nun auch Infrastrukturmaßnahmen im zentrumsnahen Teilstück der Wiener Straße angelaufen. Die Arbeiten sind mit Verkehrseinschränkungen verbunden.

Sperre

In der Wiener Straße werden im Teilstück zwischen der Abzweigung zur Wachaustraße (Wiener Tor Center) und der Arbeiterkammer Strom- und Gasleitungen erneuert. Die Durchfahrt in diesem Bereich ist für den gesamten Verkehr gesperrt, die Zufahrt zu einzelnen Häusern im Baustellenbereich ist aus beiden Richtungen möglich. Die Wiener Brücke ist über die Wachaustraße und Eyblparkstraße erreichbar.

Die Baustelle betrifft auch den öffentlichen Verkehr. Der Stadtbus muss über die Wachaustraße ausweichen. Im Baustellenbereich liegende Bushaltestellen sind vorübergehend nicht erreichbar. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Mai.