Krems erwartet zahlreiche Baustellen diesen Sommer

Im Baustellenjahr 2021 wird auf Krems Straßen einiges los sein. In Summe investiert die Stadt heuer rund sechs Millionen Euro in die Infrastruktur.

Sanierungen in der Ring- und Wienerstraße

Seit Ende Februar laufen in der Ringstraße die Arbeiten für die Kanal- und Straßensanierung. Der aktuelle Abschnitt betrifft den Bereich zwischen Hamerlingstraße und Utzstraße. Parallel dazu werden in manchen Abschnitten, in denen die Arbeiten für Kanal- und Fahrbahnbau schon abgeschlossen sind, neu gestaltete Gehsteige, Radwege und Grüninseln ergänzt.

„Die Arbeiten am Großbauvorhaben Ringstraße laufen plangemäß“, heißt es seitens der Stadt Krems. Voraussichtlich könne heuer noch die zweite Bauetappe – von Utzstraße bis Zellerplatz – in Angriff genommen werden. Die Detailplanung und ein Verkehrskonzept seien bereits in Vorbereitung. Die geplanten Gesamtkosten für das Großbauprojekt Ringstraße belaufen sich demnach auf rund 4,5 Millionen Euro. Im Jahr 2023 soll der Bau fertiggestellt werden.