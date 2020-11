Symposion Dürnstein: Zum Jubiläum mit neuer Location

Das Symposion Dürnstein feiert 2021 10-jähriges Jubiläum. Das Event vom 4. bis 6. März, veranstaltet von der NÖ Forschungs- und Bildungsges.m.b.H., gilt als Ort für Diskurse. Im kommenden Jahr steht das Thema Bildung im Mittelpunkt.

Unter dem Titel „Lebensmittel Bildung - Was wir in unbeständigen Zeiten brauchen“ diskutieren u.a. der Schriftsteller Michael Köhlmeier, der Historiker und Yale-Professor Timothy Snyder, die Soziologin und Kulturwissenschaftlerin Gabriele Klein, der Biologe, Umweltwissenschaftler und Wildnispädagoge Sebastian Pfütze, der Soziologe und Politikberater Kenan Güngör sowie die Neuropsychologin an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf Leonie Ascone Michelis.

Konfliktfähigkeit

Kuratorin Ursula Baatz will das Thema Bildung im Hinblick auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen analysieren und ist überzeugt, dass „Wissen allein in Krisenzeiten nicht ausreicht. Wir brauchen dringend neue Bildungsperspektiven". Denn, so Baatz: „Was jetzt vermehrt zählt, sind Intuition, Konfliktfähigkeit und Verantwortung. Wer so gebildet statt ausgebildet ist, versteht die Welt und sich selbst besser und lebt besser.“