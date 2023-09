Steigende Teilnehmerzahl: 42,195 Kilometer durch die Wachau

Neu ist 2023 der „Last-Minute Medical-Check“. Bei der Startnummernausgabe in Wien, aber auch direkt im Bereich der EXPO in Krems hat man die Möglichkeit für Beratungsgespräche, Erstuntersuchungen und – so man will – umfassende Checks mit Blutdruckmessung und EKG. So soll man sichergehen können, für die Herausforderung auch fit genug zu sein.

Buchleitner weist auch darauf hin, dass man beim Event immer nachhaltiger wird. Dazu gehören Plastikvermeidung, die Nutzung von emissionsfreien E-Fahrzeugen sowie Finishermedaillen aus Holz.

➤ Neue Parkregelung sorgt in Krems für Aufregung