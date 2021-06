Spieletag in Jaidhof: Bewusstsein für Lebensräume im Wasser

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Welt unter Wasser ist für viele – gerade für die Kleinsten der Gesellschaft – oft eine unbekannte. Das Projekt „Klar!“ soll das ändern. Die Verantwortlichen wollen es möglich machen, die Natur praxisnah zu vermitteln und im Bausteinsystem Einblicke in die Wasser-Lebensräume Teiche und Bäche zu geben.

18 Pädagoginnen und Pädagogen aus Kindergärten, Volksschulen und Mittelschulen der Region Kampseen waren bereit, gemeinsam mit dem Team der Unterwasserwelt Schrems rund um Barbara Dolak und Angelika Ebhart und dem Team von „Klar!“ einen Wasserspieltag am Jaidhofer Teich (Bezirk Krems-Land) zu veranstalten. Dabei ging es in erster Linie um spielerische Wissensvermittlung mit Fokus auf Bewusstseinsbildung zum Schutz von Teichen und darum, den Lebensraum vor der eigenen Haustür kennenzulernen.

Wasserpädagogik als Teil des Unterrichts

Ziel sei es laut den Verantwortlichen gewesen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man Wasserpädagogik als Teil des Unterrichts gestalten kann. Zudem wurden gemeinsam Konzepte für Arbeitsmaterialien erarbeitet, die auf unterschiedliche Altersgruppen abgestimmt sind.

Das Wichtigste beim Workshop waren die sogenannten „Wasserkisten“. Für jede Einrichtung werden diese im Bausteinsystem individuell zusammengestellt – mit Literatur, Becher, Lupen, Mess-Sets, Kescher oder Bestimmungskarten. Mehrere Schulen haben bereits beschlossen, sich im Schuljahr 2021/’22 mit dem Thema Wasser zu beschäftigen. Durch das Projekt sollen sie mehr Möglichkeiten haben, das Bewusstsein der Kinder zu bilden.