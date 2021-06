Gastro in der Wachau: Ein luftig leichter Wohlfühlort

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Vor mehr als 700 Jahren wurde das Gebäude, das man heute "das Weingut Holzapfel" nennt, von den Augustiner Chorherrn erbaut. Im Jahr 1968 übernahm dann die Familie Holzapfel den Hof. "Man spürt die Geschichte", sagt Barbara Holzapfel und ergänzt: "Der Hof hat dicke Mauern, ist aber trotzdem sehr farbenfröhlich, luftig und leicht gestaltet. Die Gäste sollen hier unkompliziert genießen."

Gemeinsam mit ihrem Mann, Karl Holzapfel, der sich hauptsächlich um den Weinbau und Verkostungen kümmert, leitet die Niederösterreicherin den Betrieb in Weißenkirchen in der Wachau.

Hotel, Weingut, Restaurant und Geschäft

Drei Zimmer, eine Suite, ein Restaurant, ein Weingut und neuerdings auch eine Greißlerei finden sich in dem historischen Gebäude. Zudem gibt es einen Akadenhof, der dem Ganzen mit seinen Palmen und Oleandern einen mediterranen Hauch verleiht. Dort werden die Gäste mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. "Die Küchenchefin ist schon ganz lange bei uns und wir arbeiten sehr gut zusammen. Wir wollen Klassiker neu interpretieren und auf das Weingut adaptieren".

Auch die Zeit in der Pandemie wurde genutzt, um neue Rezepte wie ein Weinblattpesto zu kreieren, das Angebot von Selbstgemachtem wie Pasteten auszubauen, und das Marillenmenü neu aufzusetzen. Von Marillen-Chutney bis Marillen-Suppe: Die süße Frucht zieht sich durch die Vor-, Haupt- und Nachspeise. "Man muss sich immer wieder neu entwickeln und orientieren. Die Krise war auch eine gute Möglichkeit bestehende Prozesse zu überdenken", so Holzapfel.