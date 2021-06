Gastro in der Wachau: "Gutes Essen und Trinken verbindet Menschen"

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

"Unser Restaurant ist eine Symbiose zwischen Alt und Jung", sagt Hartmuth Rameder, Pächter und Gastgeber des Restaurants Hofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf in der Wachau. Gemeinsam mit seinem Jugendfreund und Küchenchef Erwin Windhaber führt der Niederösterreicher bereits seit sieben Jahren das moderne Gourmetrestaurant in einem über 700 Jahre alten Gebäude an der Donau.

Drei-Hauben-Küche

Und das erfolgreich: 2014 starteten die beiden mit zwei Hauben, mittlerweile betreiben sie eine drei-Hauben-Küche. "Ein bisschen frankophil sind wir schon. Aber wir münzen die klassische französische Küche auf uns um", sagt Rameder und ergänzt: "Am Ende des Tages geht es aber darum, dass es nach was schmeckt".

Zwei Menüs mit jeweils sieben regionalen sowie internationalen Gängen können im Restaurant verspeist werden. Je nach Geschmack ist es auch möglich Gänge zu tauschen oder auszulassen. Alle zwei Wochen wird das Menü komplett geändert und ab und zu gibt es auch frischen Fisch. "Unser Abwäscher ist ein großartiger Fischer und kommt dann manchmal mit einem Hecht. Den bieten wir dann auch an diesem Tag an", so der Pächter.