Gastro in Krems: Eine Wohlfühloase für Jung und Alt

Café, Bistro und Geschäft: "Woracziczky" am Pfarrplatz ist alles in einem. Seit fünf Jahren bringen die Betreiber Andrea Pscheid-Hintersteiner und Nikolaus Woracziczky junge sowie ältere Menschen unter ein Dach und fördern den Austausch zwischen Generationen. "Wir plaudern einfach wahnsinnig gerne. Und Nikolaus führt Schabernack", sagt Pscheid-Hintersteiner schmunzelnd.

Während sich die Betreiberin um das Wohlergehen der Gäste kümmert, verwöhnt ihr Partner mit selbstgekochten, biologischen und saisonalen Gerichten zum Frühstück sowie zum Mittagessen. Die Zutaten dafür kauft er am Wochenmarkt vor der Türe.