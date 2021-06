Sommernachtsgala Grafenegg: Promi-Aufmarsch im Wolkenturm

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit der traditionellen Sommernachtsgala im Wolkenturm hat in der Vorwoche die 15. Sommersaison in Grafenegg begonnen.

Intendant Rudolf Buchbinder brachte international bekannte Künstlerinnen und Künstler, wie etwa die US-amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen, auf die Bühne. Yutaka Sado dirigierte nach sieben Monaten pandemiebedinger Pause erstmals wieder das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, das Residenzorchester Grafeneggs. Teresa Vogl moderierte erstmals die Gala und folgte damit auf die langjährige Moderatorin Barbara Rett.