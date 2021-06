Frau stürzte in Krems bei Tandemsprung ab

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bei einer harten Landung nach einem Tandemfallschirmsprung ist am Samstagnachmittag eine 30-Jährige auf dem Flugplatz Krems-Langenlois in Gneixendorf im Bereich des Steißbeines bzw. der Wirbelsäule verletzt worden.

Der Fallschirm war nach Polizeiangaben zuvor von einer Windböe erfasst worden. Ein "Christophorus"-Notarzthubschrauber flog das Opfer ins Universitätsklinikum Krems.