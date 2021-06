Kulturreihe "Verborgenes & Erlesenes" startet in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Mit einem Jahr Verspätung findet die Veranstaltungsreihe „Verborgenes und Erlesenes“ heuer ihre Fortsetzung. Treffpunkt beim ersten Termin ist die Ursula-Kapelle. Am Donnerstag, 17. Juni, 18 Uhr, ist der serbische Schriftsteller Marko Dinic, der in Österreich lebt, zu Gast. Songwriterin Irmie Vesselsky und Lyriker Wolfgang Kühn gestalten den musikalischen Part. Stadtpfarrer Franz Richter führt durch die frühgotische Ursula-Kapelle.

Vielfalt

Die Veranstaltungen im Rahmen von „Verborgenes und Erlesenes“ wollen Kunst und Kultur in einer breiten Vielfalt präsentieren: Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in besondere Orte und verborgene Architekturjuwele und kommen in den Genuss musikalischer Darbietungen von Künstlerinnen und Künstlern aus der Kremser Musik-Szene.

Zudem finden ausgewählte Lesungen von internationalen Schriftstellerinnen und Schriftstellern statt. Mehr Informationen unter www.literaturhauseuropa.eu.