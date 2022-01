Ruf vom Strand wird erhört: Wo die Reise der Österreicher hingeht

Sich die Vorfreude in Zeiten der Pandemie zu bewahren, hat sich oft als herausfordernd dargestellt. Die Österreicherinnen und Österreicher scheinen sich nun aber wieder darin zu üben. Das ergibt zumindest eine Trendstudie der IMC Fachhochschule Krems.

Demnach gibt es ein starkes Bedürfnis nach Reisen: Am besten nach Italien mit dem Pkw an den Strand. Die Top Wunschreiseziele sind außerdem Kroatien, Deutschland, Griechenland und Spanien. 83 Prozent der 1.600 Befragten gaben an, 2022 eine private Reise unternehmen zu wollen. Dabei können sich beinahe 66 Prozent vorstellen, diese ins Ausland zu unternehmen.