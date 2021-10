Rotwein in Weißenkirchen: Die „Diva“ der Weinwelt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Wachau ist eine der berühmtesten Weinregionen. Besonders bekannt ist das Gebiet für Weißweine. Das hält das Ehepaar Andreas und Martina Gattinger aber nicht davon ab, ihre ganz eigenen Wege zu gehen.

Sie setzen nämlich auf vier Hektar in Weißenkirchen in der Wachau auch auf den roten Tropfen. „Das geht eigentlich zurück auf meine Mama. Rotwein hat ihr am besten geschmeckt“, erzählt Andreas Gattinger. Daher habe sein Vater, der beim berühmten Winzer Josef Jamek Jahrzehnte lang als Kellermeister gearbeitet hat, bereits in den 60er-Jahren in diese Richtung experimentiert.

Begonnen hat man mit der Sorte St. Laurent, mittlerweile konzentrieren sich die Gattingers auf Pinot Noir. Dieser Wein sei besonders schwierig anzubauen, erklärt Gattinger. „Er neigt zur Fäulnis und es ist sehr viel Arbeit. Der Pinot ist die Diva unter den Sorten. Aber wir mögen die Herausforderung.“ Zudem will er zeigen, welches Potenzial die Wachau hat.