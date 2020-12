„Ritterschlag“ für Donau-Uni: Hochschule erhält Habilitationsrecht

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Pünktlich zu ihrem 25-jährigen Bestehen, das heuer gefeiert wurde, darf sich die Donau-Universität Krems über ein besonderes Geschenk freuen: Durch die geplante Novelle des Universitätsgesetzes soll die Donau-Universität Krems nun mit allen anderen 21 öffentlichen Universitäten in Österreich gleichgestellt werden und ebenfalls das Habilitationsrecht erhalten. Damit darf die Donau-Universität nun auch die höchsten universitären Prüfungen zur Erlangung von Lehrbewilligungen durchführen.

„Wissenschaftliche Weiterbildung und Forschung sind der Nährboden für eine erfolgreiche Entwicklung. All das wird an der Donau-Universität Krems vereint. Daher ist die bevorstehende Aufnahme der Donau-Universität in das Universitätsgesetz auch ein Ritterschlag für unsere universitäre Einrichtung für Weiterbildung“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.