Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

„Jetzt ist es vorbei“, dachte eine Angestellte der Bankfiliale in Engabrunn (Bezirk Krems-Land), als am 21. September des Vorjahres ein Mann mit Waffe vor ihr stand, wie sie nun beim Prozess aussagte. Mit den Worten „Geld her!“ nötigte der damals 17-jährige Z. die Frau, ihm rund 116.000 Euro zu übergeben. Nun musste er sich vor dem Landesgericht Krems wegen schweren Raubes verantworten.