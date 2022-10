Pkw-Lenker fuhr im Raum Krems an einem Tag gleich zweimal ins Radar

Aus Versehen war die Geschwindigkeitsübertretung wohl nicht passiert. Denn der Pkw-Lenker, der am vergangenen Sonntag im Ortsgebiet von Langenlois auf der Gobelsburgerstraße, Bezirk Krems, unterwegs war, wurde gleich zweimal beim Rasen erwischt.

Einmal lenkte er um 11.55 Uhr sein Fahrzeug in Richtung Gobelsburg, wo er mit 87 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h unterwegs war. Um 12.19 Uhr wurde dasselbe Fahrzeug in entgegengesetzter Richtung neuerlich mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 105 km/h (erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h) gemessen. Der Lenker wird in beiden Fällen der Bezirkshauptmannschaft Krems-Land zur Anzeige gebracht.

