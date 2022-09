Am vergangenen Wochenende kam es im Gemeindegebiet von Mautern (Bezirk Krems-Land) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 46-Jährige war auf der B33 in Fahrtrichtung Rossatz unterwegs, als sie links in Richtung Hundsheim abbiegen wollte.

Motorrad gegen Pkw geschleudert

Dabei dürfte die Wienerin aber einen entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben, wie die Landespolizeidirektion NÖ mitteilte. Obwohl sie ihr Fahrzeug noch auf der Abbiegespur zum Halten brachte, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad gegen den auf der Landesstraße angehaltenen Pkw eines 56-Jährigen aus dem Bezirk Krems-Land geschleudert.

Der 32-jährige Motorradlenker und seine 32-jährige Mitfahrerin - beide aus St. Pölten - erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach einer notärztlichen Versorgung wurden beide mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems gebracht. Die B33 musst im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.

