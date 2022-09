Videos zeigen die beiden jungen Männer aus dem Bezirk Krems-Land noch beim Feiern auf einem Feuerwehrfest. Doch nur Stunden später sollte einer der beiden für den Tod des anderen verantwortlich sein.

So passiert ist diese Geschichte im Juli des Vorjahres in Sittendorf bei Grafenegg (Bezirk Krems-Land).

1,12 Promille

Ein heute 22-Jähriger befand sich gegen 4.15 auf dem Heimweg vom Fest, als er auf einer stockdunklen Landstraße auf einmal ein Rumpeln bemerkte.

„Als ich ausgestiegen bin, hab ich erst nur ein Rad wahrgenommen, danach habe ich ihn erst am Straßenrand liegen gesehen“, schildert der wegen grob fahrlässiger Tötung Angeklagte am Mittwoch am Landesgericht Krems. Der Grund für die Anklage: Der 22-Jährige hatte zum Unfallzeitpunkt 1,12 Promille Alkohol im Blut.