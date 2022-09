Polizeieinsatz in Kremser Innenstadt: Trafikdieb wurde gefasst

Aufregung herrschte am Montagabend in der Kremser Innenstadt, als in der Fußgängerzone der Oberen Landstraße zwei Polizeiautos vor einer Trafik hielten.

Am Bezirkskommando Krems war eine Alarmierung aufgrund eines Überfalls eingegangen. Am Einsatzort angekommen, konnte aber dann ein Ladendieb angehalten werden. Es erfolgte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Krems, wie die Polizei am Dienstag auf KURIER-Anfrage mitteilte.

