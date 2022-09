Bankangestellte vereitelte Raubüberfall: Dank für besondere Zivilcourage

Einer aufmerksamen Bankangestellten und der Polizei ist es zu verdanken, dass in Michelhausen im Bezirk Tulln ein Bankraub in letzter Sekunde verhindert wurde. Ein 44-jähriger Italiener mit Wohnsitz in Wiener Neustadt wollte ein dortiges Institut überfallen und legte sich bereits voll maskiert und mit Waffe in einem Auto ohne Kennzeichen vor der Bank auf die Lauer.

Es ist der jungen Bankangestellten Katharina Doppler zu verdanken, dass die Tat vereitelt wurde und der gefährliche Serientäter in Haft sitzt. Doppler war vergangenen Freitag auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz, als ihr gegen 7 Uhr Früh vor dem Institut ein auffälliger Wagen ins Auge stach. Dem Pkw fehlten vorne und hinten die Kennzeichen. Im Auto saß eine Gestalt, getarnt mit Sonnenbrille, einer Kappe, einem Tuch und einer FFP2-Maske. Außerdem trug er Arbeitshandschuhe.