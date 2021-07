Pionierin mit Prinzipien statt Prinzessin

Kreislaufwirtschaft mit Wein, Rindern und Bienen

Familie Maier hat in den vergangenen 35 Jahren Froschtümpel ausgebaggert und an die 100 Obstbäume und eine Lindenallee gepflanzt, Ilse Maier hat auch ein Buch über Bio-Weinbau geschrieben. Aus den anfänglichen sechs Hektar wurden über die Jahre 23, hinzukommen 27 Hektar landwirtschaftliche Flächen – allesamt Land, das Maiers Eltern bereits besaßen, aber an andere verpachteten. Jetzt bewirtschaftet es die Familie selbst: Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft findet man dort Rinder, Pferde, Bienenstöcke und Ackerfrüchte.

Zwischen den Betriebs- und Wohngebäuden spendet eine große Linde Schatten, darunter sitzt Ilse Maier nun an einem Holztisch und leert Wasser aus einem Krug in ihr Glas. Ihren eigenen Weg gegangen zu sein, habe sie nie bereut, sagt die Winzerin, spricht aber dennoch von „jugendlichem Leichtsinn“, wenn sie an die Anfangsjahre denkt. Eine Eigenschaft, die sie der nächsten Generation nicht attestiert: „Die wissen genau, was sie tun. Maria und Josef sind am neuesten Stand der Wissenschaft und bestens vernetzt“, sagt sie. Innerhalb der Familie halte man an denselben Prinzipien fest und wenn die Jungen neue Ideen haben, dann unterstütze sie das. Eine Ausweitung der Weinflächen stehe aber vorerst nicht am Plan: „Wenn wir wollten, könnten wir auf der Stelle 15 weitere Hektar Weinreben aussetzen. Aber wozu denn? Es geht uns ja gut, der Betrieb läuft rund und erwirtschaftet ausreichend Einnahmen, um notwendige Investitionen zu tätigen, die Belegschaft zu entlohnen und den Familienmitgliedern ein schönes Leben zu ermöglichen“, sagt Ilse Maier und blickt hinauf in die dichte Baumkrone, wo die Vögel lauter zwitschern als sie spricht. „Mehr brauchen wir nicht“, sagt sie gelassen.