Charity-Event in Krems: 100 Marillenknödel aus Promi-Händen

Marillenknödel für den guten Zweck – die gab es am vergangenen Samstag in der Kremser Fußgängerzone. Im Rahmen von „Alles Marille“ lud die Stadt zum ersten „Charity-Promi-Marillenknödelkochen“. Neben den Zauberweltstars Thommy Ten und Amélie van Tass drehten ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek und Intendant der Wachau Festspiele Marcus Strahl fleißig Marillenknödel.