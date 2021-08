Performancekünstlerin tanzt in Krems gegen Gewalt an Frauen

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Auf der Kunstmeile Krems am Museumsplatz finden am kommenden Wochenende zwei Tanzperformances statt. Die Tänzerin und Choreografin Aiko Kazuko Kurosaki veranstaltet mit der durational Performance RED Silence am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr eine getanzte, performativ künstlerische Intervention im öffentlichen Raum. Sie ist Obfrau des Vereins OBRA – One Billion Rising Austria – einer künstlerischen Kampagne, die sich für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen einsetzt. Die Performance soll ein stiller Protest für ein Ende der strukturellen, physischen, psychischen, häuslichen und online stattfindenden Gewalt an Frauen sein.