PCR-Teststraße in Krems wird aufgelassen

Vor wenigen Monaten waren die PCR-Teststraßen in Niederösterreich noch dringend notwendige Möglichkeiten, um Corona-Verdachtsfälle und Kontaktpersonen von Infizierten auf das Coronavirus zu testen. Mit den immer weniger werdenden Fallzahlen, sinkt auch die Nachfrage in den Teststraßen.

Seitens des Landes NÖ reagierte man darauf bisher mit verkürzten Testzeiten oder weniger Testlinien. In Krems und Schwechat sank die Nachfrage in letzter Zeit aber so weit, dass das Angebot nun komplett ausläuft, wie ein Sprecher aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag auf KURIER-Anfrage bestätigte.

Ab kommenden Freitag, den 2. Juli, werden in diesen Regionen mobile Test-Teams diese Aufgabe übernehmen. "Aufgrund der guten Zahlen werden die Drive-in-Testungen momentan nicht mehr benötigt", begründet man die Entscheidung seitens des Landes NÖ. Sollten Bedrohungen wie die Delta-Variante das Infektionsgeschehen wieder verschlechtern, bestehe aber die Möglichkeit einer erneuten Aktivierung der PCR-Teststraßen.

Das Antigentest-Angebot in Krems ist von dieser Veränderung nicht betroffen.