Ein einsatzreicher Sonntag liegt hinter den Mitgliedern der Feuerwehren der Stadt Langenlois, Gobelsburg-Zeiselberg und Zöbing, denn innerhalb weniger Stunden mussten sie gleich zu zwei Bränden ausrücken.

Fassade und Schuppen gerieten in Brand

Gegen Mittag erfolgte die Alarmierung der Langenloiser Stadtfeuerwehr sowie der Feuerwehr Gobelsburg-Zeiselberg im Stadtgebiet, wobei eine Hausfassade in Flammen stand. Wie die Feuerwehren am Sonntagabend mitteilten, war der Anbau eines Geräteschuppens aus derzeit unbekannter Ursache in Brand geraten.