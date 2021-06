Wie Österreich gegen Italien einen Großbrand verhinderte

Kühle Getränke, Chips und Snacks - was in tausenden Wohnungen und Häusern Österreichs am Samstagabend zur Grundausstattung gehörte, machte auch vor der Freiwilligen Feuerwehr in Sitzenberg-Reidling (NÖ, Bezirk Tulln) nicht halt.

Mehrere Feuerwehrleute trafen sich in der Einsatzzentrale, um David Alaba, Marko Arnautovic und Co. die Daumen zu drücken. Während Fußball-Österreich zitterte und nach gut 60 Minuten auch zu einem, wie sich später herausstellte, verfrühten Jubelschrei ansetzte, waren die Helfer der Feuerwehr aber bereits mit ihrem Job beschäftigt.

In einem Gasthaus in der Gemeinde brach zeitgleich mit dem Achtelfinalspiel der Österreicher ein Feuer aus. Da die Feuerwehrleute bereits im Feuerwehrhaus waren, konnten sie bereits eine Minute nachdem der Alarm in der Leitstelle einging zum Einsatz ausrücken.