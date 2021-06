Wo es im Juli zu Einschränkungen des Kremser Stadtbusses kommt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Baustellen-Sommer in Krems bringt nicht nur Einschränkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern auch für den öffentlichen Verkehr. Der KURIER hat den Überblick:

Am Samstag, dem 26. Juni, finden bei der Kunstmeile Krems Veranstaltungen statt – die Stadtbus-Linie 1 fährt daher eine zusätzliche Umleitung und kann die Haltestelle Museumsplatz nicht einhalten.



Der Kreisverkehr Langenloiser Straße/Wiener Straße wird am ersten Juli-Wochenende wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Stadtbus-Linien 5 und 6 werden a m Samstag, dem 3. Juli, für den ganzen Tag ersatzlos eingestellt. Bei der Stadtbus-Linie 3 werden nur die Haltestellen Wiener Straße 39, Arbeiterkammer, Kettensteggasse und Eyblparkstraße aufgelassen.



Aufgrund von Bauarbeiten im Mitterweg können die Haltestellen Universitätsklinikum, Lehnergasse, Mitterweg/Hafenstraße und Antonikirche von der Stadtbus-Linie 2 von Montag, dem 5. Juli, bis Freitag, dem 9. Juli, nicht angefahren werden. Die Stadtbuslinien 3 und 5 stehen an diesen Haltestellen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung.

Bis auf Widerruf gesperrt