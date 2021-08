Neues Sternenzentrum: „Dunkle Oase“ lässt weit ins All blicken

Gesuchte Dunkelheit

Und das nicht ohne Grund: „Martinsberg ist ein extrem dunkler Ort, eine Insel zwischen den hellen Ballungsräumen Wien und Linz“, erklärt Jäger. Ein Blick auf eine Karte, die den Grad der Lichtverschmutzung in Europa anzeigt, weist Martinsberg als dunkle Oase aus. Ideale und seltene Voraussetzungen für Astronomen, die man nutzen will. „Viele sind an Astronomie interessiert, wir wollen hier Kurse und Führungen anbieten, sich am Sternenhimmel zurechtzufinden“, sagt Jäger, der sich mit einem Schmunzeln als „Haus- und Hofastronom“ des neuen Zentrums, das diese Woche eröffnet wurde, bezeichnet. Und man will auch auf die Gefahr der Lichtverschmutzung hinweisen. Auf dunkle Orte wie Martinsberg müsse geachtet werden: „Sonst verlieren wir den Nachthimmel.“