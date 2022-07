Neuer Supermarkt in Krems soll Arbeitssuchenden neue Perspektive geben

Am 26. Juli hat ein neuer Spar-Markt in Krems eröffnet. Der soll einen sozialen Mehrwehrt bieten. In diesem sozialökonomischen Betrieb erhalten ältere Arbeitssuchende und langzeitarbeitslose Menschen eine befristete Beschäftigung. Das Ziel ist die Reintegration am regulären Arbeitsmarkt. Der SPAR-Markt in Krems bietet 23 Transitarbeitsplätze. Die Beschäftigung ist auf sechs Monate befristet.

Die Langzeitarbeitslosigkeit in der Stadt Krems konnte mit Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert werden“, stellt SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch erfreut fest. „Wir wollen in der Stadt aber keinen Menschen zurücklassen. Deswegen bin ich dankbar über die starke Unterstützung seitens des AMS NÖ und dabei vor allem in der Person von Herrn Landesgeschäftsführer Sven Hergovich. Mit der Etablierung des gegenständlichen Beschäftigungsprojektes können wir den aktuell 109 Langzeitarbeitslosen in der Stadt eine zusätzliche neue attraktive Perspektive eröffnen. Ich bin überzeugt, dass wir bei weiterer gemeinsamer Kraftanstrengung damit auch mein Ziel, die Langzeitarbeitslosigkeit bis Ende September 2022 auf einen zweistelligen Betrag zu reduzieren, schaffen werden“, gibt der Bürgermeister auch gleich die Richtung für die weitere Entwicklung vor.