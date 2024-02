Neuer Kremser Bürgermeister mit 24 von 38 Stimmen gewählt

Zu Beginn der etwa 40-minütigen Ansprache sprach Molnar darüber, dass er ein verantwortungsvolles Arbeiten weiterführen dürfe. Die Ziele seien die gleichen, aber die Art der Führung sei eine neue. Denn „vom Krisenmodus können wir in den Aus- und Aufbaumodus wechseln. Wir stehen finanziell gut da“, war Molnar in der Rede sicher. Dabei sprach er auch Bauvorhaben wie die Badearena oder das Veranstaltungszentrum an.

Thema Klimaschutz Im Zentrum von Molnars Ansprache stand sonst vor allem der Klimaschutz in all seinen Facetten. Molnar will sich für eine lebenswerte Stadtentwicklung, eine klimafitte Siedlungspolitik und Chancengleichheit in allen Bereichen einsetzen. „Ich unterstütze Projekte, die die Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Solidarität fördern und glaube an die Kraft des Bürgertums“, so Molnar. Krems soll zu einer der lebenswertesten und klimafittesten Städte Österreichs werden.