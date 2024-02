Krems blickt auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2023 zurück

Bei ihren Gästen aus dem In- und Ausland erfreut sich die Stadt Krems an großer Beliebtheit. Das zeigen auch die Nächtigungszahlen des Jahres 2023. So durften die Kremser Beherberungsbetriebe im Vorjahr 239.554 Gäste begrüßen. Verglichen mit dem Jahr 2022 bedeutet dies ein erneutes Plus an Nächtigungen in einer Höhe von 12,5 Prozent.